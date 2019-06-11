شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل عددا من الوفود المشاركة فى المنتدى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت مصادر، أن 4 وزراء أفارقة، وصلوا صباح اليوم، وغادروا مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، حيث مقر انعقاد المؤتمر، وهم، وزيرا الداخلية والعدل في دولة غانا، وزير العدل في دولة الصومال، وزير الداخلية في سيراليون ويرافقه وفد مكون من 5 أفراد.
ويعقد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد في مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومى 12، 13 من الشهر الجاري، تحت عنوان "التنميه تبدأ بالنزاهه"، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار القاهرة يستقبل عددا من الوفود المشاركة فى المنتدى الأفريقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.