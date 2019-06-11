شكرا لقرائتكم خبر عن 21 طالبًا بجامعة قناة السويس يصلون بكين للتدريب على «الميكاترونيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل ٢١ طالبًا وطالبة من طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس إلى بكين لبدء التدريب العملي في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والالكترونيات والميكاترونيك، وذلك في إطار حرص جامعة قناة من السويس على تنمية المهارات العملية لطلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وتفعيلا للفلسفة التي قام عليها بناء الكلية لتحقيق برامج التدريب العملي.

صرح بذلك الدكتور ناصر مندور عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

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وأضاف أن التدريب المكثف يستمر لمدة شهر، حيث ينتهي في الرابع من شهر يوليو القادم بواقع عشر ساعات تدريب يوميا، بالإضافة إلى حضور الطلاب لدورات في اللغة الصينية أثناء الفترة المسائية.

وأشار عميد الكلية أن هذا التدريب يتم بناء على بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير التي تتحمل تكاليف التدريب كاملة.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن معايير اختيار الطلاب المشاركين جاءت على أسس التفوق الدراسي وإجادة اللغة الصينية بين طلاب الكلية.