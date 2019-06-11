شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار علي شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء و خليج السويس.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة، العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.