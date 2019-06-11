صور.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين فى تصادم نقل مع ميكروباص بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى منذ قليل، 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين، بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ميكروباص بمركز حوش عيسى بالبحيرة.
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وميكروباص على طريق الحاجر بمركز حوش عيسى.
أسفر الحادث، عن مصرع 7 أشخاص واصابة 16 أخرين بكسور و جروح متفرقة بانحاء الجسم، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام.
جارى تحرير المحضر اللازم، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث
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