فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدد مخلفات البلاستيك الحياة البحرية فى البحار والمحيطات بشكل هائل ربما لم يتوقعه أحد، مما أدى إلى تلوث هائل وعلى مساحات واسعة فى المياه. - تهدد مخلفات البلاستيك الحياة البحرية بشكل غير مسبوق - يدخل المحيط كل عام حوالى 8 ملايين طن من البلاستيك - يعادل ذلك وزن 90 حاملة طائرات - يعادل أيضا إلقاء مخلفات شاحنة قمامة فى المحيط كل دقيقة - تتجمع المواد البلاستيكية والحطام الآخر فى منطقة واحدة أحيانا لتكون منطقة قمامة فى المحيط Advertisements - أكبر منطقة تجمع القمامة تقع فى المحيط الهادى بين هواوى وكاليفورنيا وتحتوى بـ 1.8 تريليون قطعة من البلاستيك - يعادل ذلك مرتين حجم ولاية تكساس وثلاث مرات حجم فرنسا - تقتل المواد البلاستيكية فى المحيطات كل عام أكثر من مليون من الطيور البحرية - كما تقتل أكثر من 100 ألف من الثدييات البحرية - 80%من التلوث الذى تتعرض له البيئة البحرية يأتى من البر - تنتشر المواد البلاستيكية فى المحيط على مساحة 11 كيلومتر أو عمق 7 أميال - بحلول عام 2050، ستكون المواد البلاستيكية فى المحيط أكثر من الأسماك، من حيث الوزن.

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