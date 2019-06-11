شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للمدرسة المصرية - الإيطالية للطاقة الجديدة بأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم تم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدرسة التدريبية الصيفية الأولى للطاقة الجديدة والمتجددة، التى ستبدأ فى يوليو 2019 بمقر أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين الأكاديمية والجانب الايطالى.

وتدعو الأكاديمية شباب الباحثين المصريين من طلبة الدكتوراه والماجستير وشباب الباحثين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الراغبين ضرورة التقدم وملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg ، وسيحاضر فى الدرسة علماء وخبراء من مصر وايطاليا، والاشتراك مجانا، علما بإن يكون أخر موعد للتقدم هو 20 يونيو 2019 وستتكفل الأكاديمية للطلاب المقبولين بمصاريف الذهاب والعودة من الأكاديمية إلى مواقع التدريب خارج القاهرة.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية ترعى مشاريع الطاقة الجديدة منذ عام 2009 بالتعاون مع الجهات المانحة من الاتحاد الاوروربى وغيرها؛ وأنشئت الأكاديمية العام الماضى المركز الأقليمى للبحوث والتطوير فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وهو المركز الأول من نوعه فى جنوب المتوسط ويشمل محطات بحوث وتطوير لمراكزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب وبلبيس، والمعمل المصرى الصينى للخلايا الفوتوفولطية بجزيرة قرمان بسوهاج، ويسعى المركز حاليا ليكون أحد الكيانات المؤسسة لأكاديمية البحر المتوسط للطاقة ومقرها ايطاليا، وياتى ذلك إيمانا من الأكاديمية بأن استفادة مصر من التطبيقات المختلفة للطاقة يحتم أن يكون لدينا جيل جديد من شباب الباحثين الذين يمكنهم أن يقودوا ويتواصلوا مع علماء واساتذة في هذا الاتجاه في مصر والخارج وإدارة وتطوير هذه التكنولوجيات.