شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل، اللجنة الأولى لطلاب القسم الأدبى فى الثانوية الأزهرية بامتحانات نهاية العام، حيث أدى الطلاب، امتحان مادة التوحيد ،ويواصل الطلاب بعد قليل امتحان اللجنة الثانية بمادة اللغة الأجنبية الثانية، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.