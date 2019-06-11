شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الشوارع ودهان الأرصفة بمحيط استاد القاهرة استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة القاهرة من تخطيط الشوارع المحيطة باستاد القاهرة الدولى لمدينة نصر، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق بعد أيام. Advertisements وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من تخطيط أرضى للشوارع فى محيط استاد القاهرة والطرق المؤدية مع التجميل ودهان البلدورات والإضاءات التجميلية. وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تم متابعة الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، لتظهر العاصمة بشكل يليق بمكانتها وتاريخها كأقدم وأكبر مدينة بأفريقيا.

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