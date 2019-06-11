أخبار مصر | "بشرى سارة".. مسابقة لتعيين 65 ألف معلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بشرى سارة".. مسابقة لتعيين 65 ألف معلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم بمسابقة تعيين 65 ألف معلم، يونيو الجاري، لسد العجز في الوزارة، بجميع محافظات الجمهورية، مع تثبيت جزء كبير من المقبولين، والجزء الأخر سيتم عمل عقود مؤقتة لهم حسب احتياجات العمل.

الشروط العامة للمسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019

التقديم للمسابقة إليكتروني عن طريق الموقع الرسمي.

التنازل عن شرط التربوي لخريجي كليات الأداب والخدمة الإجتماعية.

شرط تطابق المستندات المقدمة مع شروط المسابقة لعدم استبعاد المتقدميين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة

شهادة المؤهل الدراسي.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الإعفاء منها.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

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كعب عمل.

الرقم التأميني.

شهادة ICDL من الموقع المعتمد من الوزارة.

أساسيات الكمبيوتر.

أساسيات الإنترنت.

معالجة النصوص.

جداول البيانات.

المشاركة عبر الإنترنت.

تكنولوجيا الإتصالات والبيانات في التعليم.

أمن المعلومات للمعلم.

الطباعة وإدخال البيانات.