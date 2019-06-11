أخبار مصر | "الأوقاف" تعلن منح قروض دون فوائد لجميع العاملين بالدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تعلن منح قروض دون فوائد لجميع العاملين بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، منح قروض حسنة لجميع العاملين بالدولة، من دون الحصول على أي فوائد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القرض لجميع العاملين بالدولة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، دون أي فوائد على أصل القرض.

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وأشارت إلى أن هناك وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يجب توافر الشروط التالية للحصول على قرض وزارة الأوقاف وهو أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله ثلاث سنوات، وأن يتم تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بالأوقاف.

وأكلمت: الحصول على القرض أثناء الخدمة، إحضار مفردات المرتب وصورة الرقم القومي، تسدد قيمة القرض دون فوائد على 5 سنوات، وخصم ربع الراتب شهريا لسداد القرض، ومنح القرض دوي أي فائدة.