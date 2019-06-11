مصر | اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 30 إرهاب، أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.