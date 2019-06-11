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مرور الجيزة يرفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع المحافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  13 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها، و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورصد 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

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