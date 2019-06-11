شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الطريق فى حلوان بعد تصادم سيارة مع توك توك وإصابة 3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة و توك توك أعلى الطريق فى منطقة حلوان، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى فى حلوان بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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