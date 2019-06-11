شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصري بـ«ضربة شمس» في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي وافد مصري في الكويت بعد تعرضه إلى ضربة شمس بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تخطت 50 درجة مئوية، وفقًا لصحيفة «الوطن» المحلية.

ذكرت الصحيفة أن «المقيم المصري قضى نحبه في منطقة السرة بعد تعرضه لضربة شمس، وتلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا بالواقعة، وبالانتقال تبين وفاة المقيم».

أضافت: «عثر بجانبه على أدوات تخص عمله صبّاغًا، وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن تعرضه لضربة شمس لمكوثه في مكان مكشوف لفترة طويلة».