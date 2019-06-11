شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع استعدادات «أمم أفريقيا».. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الصحف الصادرة الثلاثاء الضوء على عدد من الموضوعات المهمة، جاء على رأسها متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستعدادات الخاصة بتنظيم أمم أفريقيا، وامتحانات الثانوية العامة.

وأبرزت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» الاجتماع الذي عقده الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والذي شدد خلاله على ضرورة توفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، على كل الأصعدة التنظيمية والإدارية واللوجيستية، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الإفريقية، وتحظى بمتابعة دولية واسعة، حتى تكون البطولة بمثابة احتفالية رياضية متميزة مع الأشقاء الأفارقة على أرض مصر، خاصة في ظل مواكبتها مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأبرزت الصحف تصريحات السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة والتي قال فيها إن الاجتماع استعرض الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، والمقرر أن تستضيفها مصر بدءا من يوم 21 يونيو الجاري، وأضاف أن الرئيس وجه باستمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، بشأن ترتيبات البطولة، لضمان خروجها بالصورة المثلى، وحسن إدارة جوانبها الاقتصادية وعوائدها السياحية والتسويقية والإعلامية.

وأوضح راضى أن الاجتماع تطرق إلى الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم البطولة الإفريقية، بما فيها التجهيزات الأمنية، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى ترتيبات انتقال الجماهير والأجهزة الفنية الرياضية، والتغطية الإعلامية والبث التليفزيونى للبطولة، وتابع الاجتماع ما تم من تطوير للمنشآت الفندقية والسياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي تشملها البطولة من استادات وملاعب فرعية للتدريب، وما يحيطها من طرق رئيسية ومرافق عامة بالمدن والمحافظات التي ستقام بها المباريات، مؤكدا تحديد مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المسئولة عن تنظيم البطولة. وجرى عرض سير العمل بالمنظومة المستحدثة لاستخراج بطاقات المشجعين، وحجز التذاكر ،وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام.

وفي إطار متابعاتها لامتحانات الثانوية العامة، أشارت الصحف إلى أن هناك شكوى من جانب بعض طلاب الثانوية العامة لصعوبة الإحصاء، بينما عبر الطلاب والطالبات عن رضائهم عن مستوى امتحان الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الطلاب أبدوا فرحتهم بسهولة مادة الاقتصاد، مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يواجهوا أي عقبات في الإجابة على أسئلة الامتحان، بينما اشتكى الطلاب من صعوبة بعض أجزاء امتحان الاقتصاد، موضحين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، والأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.

ونوهت الصحف بتصريح مصادر بالوزارة بأن الأسئلة خاطبت الفهم في جزء كبير منها، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنه لم يتم تلقى أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها، بل جميعها واضحة وفى مستوى الطالب المتوسط.

كما ألقت الصحف الضوء على تأييد محكمة النقض حكما بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام مركز كرداسة» بأحكام تتراوح ما بين المؤبد إلى السجن 7 سنوات وقضت برفض الطعن المقدم من المتهمين.

وأشارت الصحف إلى أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد قضت بمعاقبة 3 متهمين وهم نجاح محمد مبروك ومحمد سعيد فرج ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد ومعاقبة 7 آخرين وهم نصر الغزلاني وسعيد يوسف وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبوالحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة آخر بالسجن لمدة 7 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية بعدما أسندت لهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة والتجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة والقتل والشروع فيه واستعمال القوة مع رجال الأمن وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

أما جريدة الأهرام فأبرزت مواصلة أسعار الدولار تراجعها في البنوك وشركات الصرافة، مشيرة إلى أنها سجلت في تعاملات أمس16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 3 قروش منذ بداية الأسبوع، مسجلا أدنى مستوى له خلال أكثر من 27 شهرا.

Advertisements

وقالت مصادر مصرفية، وفقا للأهرام إن التراجع المتواصل في سعر الدولار وتحسن الجنيه، يعكس تعافى الاقتصاد وتحسن مؤشراته، ويؤكد زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل يفوق حجم الطلب عليها، موضحة أن سعر الدولار في السوق يتسم بالمرونة ويخضع لآليات العرض والطلب.

وأكدت أن السوق تشهد زيادة واضحة في موارد النقد الأجنبي من خلال الصادرات والسياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك وفرة المعروض بالصرافات والبنوك خلال عطلة العيد، نظرا لنزول أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لقضاء العيد في مصر، وما يستتبع ذلك من بيع النقد الأجنبي، لتلبية احتياجات العيد.

وأوضح مسؤول بإحدى شركات الصرافة، أن السوق تشهد تخلى بعض حائزي الدولار عن ودائعهم لمصلحة الجنيه، لتجنب مزيد من الخسائر مع هبوط الدولار، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لليورو فقد تراجعت أسعاره أيضا متأثرا بتراجع الدولار لتتراوح أسعاره ما بين 18.77 جنيه و18.92 جنيه للشراء و19 جنيها إلى 19.07 جنيه للبيع.

أما جريدة الأخبار فاهتمت بشن أعضاء مجلس النواب هجوما على ما تقوم به قطر وتركيا من انتهاكات لحقوق الإنسان وحملات تحريضية ضد مصر، حيث أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري بقطر يمثل انتهاكا لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا.

وأشارت الصحيفة إلى إدانة علاء عابد في بيان ما قامت به السلطات القطرية من اعتقال المواطنين المصريين وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم منذ نحو 7 أشهر دون تُهم أو حتى إطلاع ذويهم على أية تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهم ومنعتهم من التواصل معهما، مطالبا السلطات القطرية بالإفراج الفوري عنهما.

وأعلن النائب علاء عابد أنه كمحام دولي سوف يتقدم بشكوي قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب المعتقلين وطرح هذه الشكوي أمام مجلس حقوق الإنسان والذي تنعقد دورته رقم 41 بجنيف خلال الفترة من 24 يونيو الجاري و12 يوليو المقبل بعد قيام الدوحة بمثل هذه الانتهاكات الخطيرة، إضافة إلى التقدم بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة خاصة أن مثل هذه الإجراءات قانونية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سوف يفضح هذه السياسات التي يقوم بها النظام الإرهابي القطري ممثلا في تميم بن حمد وعصابته الإجرامية أمام العالم كله، وأمام جميع المحافل الدولية، بعد قيامه بمثل هذه الجرائم المخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أبرزت الصحيفة مطالبة النائب محمد شعبان شيمكو، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، للمجتمع الدولي بأسره بسرعة التحرك لتنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواجهة الشاملة مع الإرهاب، على أن تكون البداية باتخاذ مواقف حاسمة ضد الدول والأنظمة التي تمول وتسلح وتشجع وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وقال شيمكو إن جماعة الإخوان الإرهابية لها مخطط كبير في الخارج من خلال التوغل والانتشار في الإعلام الدولي، من خلال حملة كبري تقوم فيها بشراء مساحات في الصحف الدولية الكبري بملايين الدولارات المدفوعة من قطر وتركيا، ويكون هدفها التأثير بشكل كبير على الرأي العام المصري، من خلال نشر هذه المقالات أو التقارير التي تكتب في وسائل الإعلام الدولي، إضافة إلى تشويه صورة مصر بالخارج من خلال الأكاذيب والشائعات والسموم التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية في وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف ن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت منذ عقود طويلة على شراء المساحات، ونشر المقالات داخل وسائل الإعلام العالمية لتوصيل رسالتهم الكاذبة التي تؤثر بشكل كبير على الدولة المصرية، ومحاولة أن يكونوا متواجدين خارجيا، وأشار إلى أن كل هذه المحاولات ما هي إلا حملات مشبوهة هدفها التأثير على الدولة، مؤكدا أن التدخل الدولي وبشكل عاجل لمعاقبة ومحاكمة الدول والأنظمة الإرهابية لوقف التمويل الكبير لجماعة الإخوان الإرهابية سوف يشل حركتها داخل وسائل الإعلام العالمية.

أما جريدة الجمهورية فأبرزت ما أمرت به المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 22 متهما من كبار الموظفين بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلى عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية والمبالغ المستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، مما ألحق ضررا ماليا جسيما بالخزانة العامة للدولة بما يزيد على مليار وثلاثمائة وأربعة ملايين جنيه.