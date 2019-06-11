شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 11 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يصوت مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما تواصل اللجان النوعية بالمجلس اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.
تنظم جامعة الدول العربية ورشة عمل حول دور قطاع العطاء الاجتماعي في التنمية المستدامة، وتستمر لمدة يومين.
تستضيف تونس المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولي للصحفيين ولمدة ثلاثة أيام بمدينة الثقافة تحت شعار «من أجل صحافة حرة».. كما تقوم مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه بزيارة رسمية إلى تونس تستمر ثلاثة أيام للمشاركة في المؤتمر الدولي حول «عالمية حقوق الإنسان».
ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مُتحف المجوهرات الملكية ومؤسسة «عدسة» لفنون الفوتوغرافيا معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «التاج الفوتوغرافي.. كنوز من متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية»، ويضم المعرض المجموعة المشاركة في مسابقة «التاج الفوتوغرافي»، التي أقيمت في ديسمبر 2018.
يخوض المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الكرواتي على ملعب أنديلكو هيرجافيتش؛ تحضيرا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري. فيما تستهل تونس مشوارها في البطولة ضمن المجموعة الخامسة بمواجهة أنجولا يوم 24 يونيو الجاري، ثم مالي بعد ذلك بأربعة أيام، وفي الجولة الختامية تلاقي موريتانيا في 2 يوليو المقبل.
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