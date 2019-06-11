شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة تصدر حكمها اليوم فى إثبات طلاق سميحة أيوب بعقد عرفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الفقى، حكمها فى الدعوى رقم 28 لسنة 2018، المقدمة من الفنانة سميحة أيوب ضد زوجها لإثبات طلاقها بعقد عرفى.
وكانت الفنانة سميحة أيوب تزوجت من رجل أعمال بموجب عقد زواج عرفى مبرم بينهما بتاريخ 1/1/2000 ودامت تلك الزيجة 28 يوما، ولظروف صحية للزوج استلزم توقيعه على إقرار بالموافقة على إجراء عملية جراحية بالمستشفى قام قبلها بإيقاع يمين الطلاق على الفنانة وبعد خروجه من المستشفى وشفائه فوجئت بإقامة دعوى ضدها إثبات زواج، وعلى الفور قامت الفنانة بإقامة دعوى إثبات طلاق.
وكانت قضت محكمة أول درجة بإثبات الزواج ورفض دعوى إثبات الطلاق، وقدمت بعدها استئنافا على الحكم الصادر وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وإحالة الاستئناف للتحقيق لتقديم الطرفين الشهود على واقعة الطلاق أو عدمه.
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