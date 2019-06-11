8 خدمات متاحة بمركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة فى شرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء الجمعة القادمة، افتتاح تطوير مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الصحابة والذى يفتح بابه للمصريين والأجانب لتقديم خدمات هى كالتالى.. 1 - يشمل التطوير تشغيل أسانسير خاص بالمركز الملحق بمسجد الصحابة. 2 - تطوير مكتبته وتحديثها وتزويدها بأحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 3 - تزويد المكتبه بكتب عربية ومترجمة. Advertisements 4 - إعداد المركز لاستقبال الدارسين. 5 - فتح باب القبول بالمركز فور افتتاح مرحلة التطوير. 6 - انطلاق الدراسة به مع بداية العام الدراسي المقبل 2019 / 2020. 7 - افتتاح أحد المساجد بمدينة الطور وتفقد بعض الأعمال الإنشائية بها. 8 - أحد أهم معالم العمارة الإسلامية الحديثة في القرن الحادي والعشرين.

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