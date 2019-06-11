أخبار مصر | عاجل.. "الزراعة" تعلن رسميا انخفاض أسعار الليمون بالأسواق في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الزراعة" تعلن رسميا انخفاض أسعار الليمون بالأسواق في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الليمون في الأسواق، يرجع إلى انخفاض حجم الإنتاج مع دخول الموسم الجديد وزيادة الطلب على شراء الليمون مما أدى لقلة المعروض في الأسواق، بالإضافة لتزامن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وشدد القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، الاثنين، أن سعر الليمون سينخفض خلال 7 لـ 10 أيام.

وأوضح أن هناك آليات للتصدي لارتفاع سلع المحاصيل الزراعية أبرزها الطماطم والليمون والبطاطس، وجار اتخاذ كافة التدابير للتصدي لارتفاع الأسعار، من بينها دعم صغار المزارعين.

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من جهته، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الليمون انخفضت اليوم إلى 50% بجميع أنحاء الجمهورية، ويباع كيلو الليمون في المزارع بـ20 جنيهًا، وفي الأسواق 40 جنيهًا، بعد موجة الارتفاع الشديد في الأسعار حتى أمس.

وأوضح أبوصدام، في بيان، اليوم، أن الانخفاض الشديد سببه الحملات المفاجئة للأجهزة الرقابية لضبط الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء وتهافت مزارعي الليمون على جنيه طمعا في الربح ما أدى لزيادة المعروض مجبرا التجار على خفض الأسعار خوفا من تلف الثمار.

وأضاف أنه يتوقع توالي الانخفاض يصل كيلو الليمون لسعره الطبيعي (7 جنيهات للكيلو) خلال أيام قليلة، معربًا عن دهشته من غياب أخبار أخطر عدو في مصر الآن للزراعة والمزارعين وهي الدودة الفتاكة (دودة الحشد) بعد ارتفاع أسعار الليمون وانشغال الوزارة بتبرير الارتفاع، لافتًا أن دودة الحشد الخريفية لن تتأثر بارتفاع الأسعار الليمون.​