مصر | شرطة المرافق ترفع 3660 حالة إشغالات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 3660 حالة إشغالات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 تروسيكل - 7 ثلاجة – 15 طقطوقة – 12 ثلاجة – 2160 كرسى – 85 ترابيزة – 65 استاند – 5 أسطوانة– 35 ميزان – 8 تابلوه خشب – 100 لوح وعرق خشب – 60 قلب شيشة – 16 عربة يد – 25 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 7 تروللى – 16 شباك سقالة – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 55 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 30 محضر تنظيم 4 دكة – 5 مفرش سرير – خزان مياة وبلغ الاجمالى 3660 حالة تعديات على الطريق العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.