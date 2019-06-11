مصر | شرطة المرافق ترفع 3660 حالة إشغالات في الجيزة

وتضمنت الحملة رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الهرم، أول أكتوبر، العمرانية، الدقي، العجوزة، حي جنوب، حي شمال، المنطقة الاثرية، مركزي منشأة القناطر، أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 تروسيكل - 7 ثلاجة – 15 طقطوقة – 12 ثلاجة – 2160 كرسى – 85 ترابيزة – 65 استاند – 5 أسطوانة– 35 ميزان – 8 تابلوه خشب – 100 لوح وعرق خشب – 60 قلب شيشة – 16 عربة يد – 25 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 7 تروللى – 16 شباك سقالة – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 55 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 30 محضر تنظيم 4 دكة – 5 مفرش سرير – خزان مياة وبلغ الاجمالى 3660 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

