مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 22 مسجلا خطرا في شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 22 مسجلا خطرا في شارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 150 كرسي متنوع- 30 ترابيزة- 30 طقطوقة- غرزة شاي –3 أسطوانة – 4 مليكان – 50 عرق خشب وبلغ الإجمالي 91 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 22 مسجل شقي خطر – 7 مستأنف – 52 جزئي – 10 غرامات – 3 تابلوة – 2 عربة يد –– 635 مبلغ مالي –قضية مخدرات – 3 سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية – 2 مسجل خطر – 7 مستأنف – 39 جزئي 4 غرامات جناية2 – مخالفات – 350 مبالغ مالية وبلغ الإجمالي 269 قضية مخالفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

