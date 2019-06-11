شكرا لقرائتكم خبر عن 21 يونيو أطول نهار فى السنة وبدء الانقلاب الصيفى بنصف الكرة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى إيذانا ببدء فصل الصيف فكليا، والذى كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه يبدأ 21 يونيو بنصف الكرة الشمالى .

وطبقا للحسابات فيبدأ الانقلاب الصيفى 21 يونيو، وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان يوم 21 يونيو وهو موعد الانقلاب الصيفى.

وفى 21 يونيو موعد الانقلاب الصيفى يحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، ويبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل فى السنة، وطبقا للحسابات الفلكية فيبدأ فصل الصيف الجمعة 21 يونيو وطوله 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة هذا العام إلى أن يحدث الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف .