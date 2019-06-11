شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين «غرب» الإسكندرية خارج الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إهمال ميادين حى غرب الإسكندرية، من قبل المحافظين الذين تولوا مهمة الثغر دفع الباعة الجائلين لفرض سيطرتهم عليها، ما يعرقل حركة المرور والناس فى الشوارع، بل أدى إهمالها إلى اغتصاب الميادين فى ظل غياب رقابة الحى، من خلال إزالة الإشغالات، وكذا أدى غياب الرقابة إلى اغتصاب المساحات الخضراء.

«إسكندرية اليوم»، تفتح ملف ميادين حى غرب، التى شهدت الكثير من الوعود بالتطوير، دون تنفيذ؛ فمازال تمثال مينا البصل الذى هدم جزء منه منذ سنة لم يصدر قرار بترميمه أو إزالته، ما أدى إلى تشويه الميدان بدلا من تجميله بالتمثال، وكذا ميدان الفنان محمود عبدالعزيز، (الصينية سابقا)، وكذا ميدان كرموز البياصة يسيطر عليه الباعة.

قال أحمد سالم، أحد أهالى منطقة كرموز: «لدينا ٤ ميادين فى الحى لم يتم تطويرها منذ زمن طويل، وخاصة ميدان البياصة كرموز، موضحا أنه لم يعد له وجود بسبب سيطرة الباعة على الميدان بشكل كامل، فلا يوجد تمثال أو نافورة أو مساحة خضراء يستمتع بها أهالى المنطقة».

وأضاف «سالم»، أن تعدى الباعة وأصحاب المحلات والمقاهى على حرم الطريق والأرصفة أدى إلى اغتصاب الشوارع المخصصة لمرور السيارات والأهالى، مشيرا إلى أن الأخطر هو سرقة التيار الكهربائى، أو مد أسلاك فى الأرض لتشغيل التليفزيونات الخاصة بالمقاهى، ما يتسبب فى كوارث حقيقية.

وطالب «سالم»، محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، بالتدخل والنظر إلى حى غرب وتطوير الميادين وإزالة التعديات، لتوفير متنفس للأهالى، مطالبا بتطبيق القانون على المتعدين وإزالة الأسواق والمحلات المخالفة.

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وأكد محمد توفيق، منسق عام المركز القومى لمكافحة الفساد، أن حى غرب الإسكندرية يعانى من إهمال المسؤولين، وأنه رغم تغير المحافظين المستمر إلا أن أيا منهم لم يترك بصمة داخل الحى، موضحا أن الميادين تعانى من الإهمال، لافتا إلى أن الحى يوجد به عدد من الميادين وأكثرها شهرة ميدان الفنان محمود عبدالعزيز، الذى أطلق اسمه على الميدان عقب وفاته، وهو ابن منطقة الورديان، مشيرا إلى أن الحى تلقى منحة من الاتحاد الأوروبى لتطوير الميدان أيام المحافظ الأسبق، هانى المسيرى، إلا أن كل ما حدث هو إزالة الإشغالات فقط، وهو ما لا يعبر عن تاريخ منطقة الورديان باعتبارها من أقدم مناطق الإسكندرية.

وأشار «توفيق»، إلى أن ميدان البورصة أو مينا البصل، ويقع بجوار مبنى حى غرب، سقط جزء من التمثال الموجود به منذ زمن طويل ولم يتدخل الحى لصيانته حتى الآن، بل تحول إلى جراج للسيارات، رغم انه من أقدم ميادين المحافظة، موضحا أن الأهالى تقدموا بشكاوى ولكن دون جدوى، لافتا إلى أن ميدان الجامع الميرى فى التوفيقية يسيطر عليه الباعة الجائلون، وأنه رغم تغيير المحافظين ورؤساء حى غرب، إلا أنه لا يوجد إنجاز يذكر بشأن تطوير هذه الميادين، مقارنة بتطوير حى شرق الإسكندرية.

وانتقد «توفيق»، أداء حى غرب، لافتا إلى أن ما يحدث بشأن التطوير مجرد استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وأنه ليس لدى مسؤولى الحى أو المحافظة خطة خاصة بهم لتطوير حى غرب.

وقال أحمد سلامة، أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية: «مشكلة الميادين قديمة ولم يهتم بها رؤساء الأحياء، فليس لديهم خطة لتطويرها، فقط يهتمون بتنظيف بعض الشوارع ورفع الإشغالات، دون النظر إلى تاريخ الحى، مشيرا إلى التعدى على ميدان المواساة من قبل أصحاب المقاهى، ما يؤدى إلى تدمير المساحات الخضراء، إضافة إلى تحويل ميدان البورصة إلى جراج، لافتا إلى رفع الأهالى قضية لتطويره، خصوصا بعد سقوط التمثال منذ ٣ سنوات، مشيرا إلى أن ميدان الصينية، يعد من أكبر الميادين، ورغم رفع الحى الإشغالات وشن حملات إزالة إلا أن الأوضاع تعود إلى حالتها الأولى بسرعة مثيرة للدهشة».

وأضاف «سلامة»، أن ميدان الساعة فى منطقة كرموز، يعد مثالا واضحا للتعدى على ميادين الحى، حيث سيطر الباعة على الميدان، فلا تستطيع السيارات اختراق الطريق وكذا المارة بسبب الإشغالات، موضحا أن شاغلى الميدان من الباعة يسرقون الكهرباء ويشيدون باكيات من الخشب، ما يعرض الميدان إلى خطر الحريق.

وأكد النائب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلبات لتطوير ميدان البورصة، ومحمود عبد العزيز، وأنه صدرت قرارات بالموافقة على تطويرها ضمن خطة الموازنة ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وموافقة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظة الإسكندرية، على تطوير ميدان البورصة، وميدان الفنان محمود عبدالعزيز (الصينية سابقا).

وأضاف «الكورانى»، أن حى غرب الإسكندرية سيشهد فى الفترة المقبلة تطورا كبيرا، خاصة مع الانتهاء من تطوير محور المحمودية الجديد، موضحا أن ميدان البورصة يدخل ضمن حيز تطوير المحمودية، وسيكون من أجمل ميادين المحافظة، موضحا أن هناك خطة لتطوير ميدان الفنان محمود عبد العزيز. وأكد النائب، أنه سيتقدم بطلب إلى محافظ الإسكندرية لتطوير ميدان المواساة، وباقى الميادين.