شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 441 مليون جنيه.. رصيف جديد للأخشاب في ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بالميناء تكثف جهودها لمتابعة أعمال بناء رصيف 3/85 المخصص للأخشاب والبضائع العامة. وذلك ضمن خطة تطوير أرصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة. وأوضح «الغندور»، فى تصريحات خاصة لـ«الإسكندرية اليوم»، أن الشركة المنفذة أنهت الجزء الأول من اختبارات SPT أو ما يسمى باختبارات الدمك، وهى من أهم المراحل التى تمر بها بناء الأرصفة البحرية، ويستوعب الرصيف سفن الأخشاب والبضائع، مما يقلل الضغط على الأرصفة الأخرى ويمنع التكدس.

من جانبه، أوضح اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندية، أن رصيف 3/85 يصل عمقه إلى 14 مترا، ويعتبر من أعمق الأرصفة فى ميناء الإسكندرية فى الوقت الحالى، وتبلغ تكلفته 441 مليون جنيه، والرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وبه ساحة خلفية مساحتها 40 ألف متر مسطح.

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وأضاف عطية أن الرصيف سوف يستقبل السفن العملاقة، هذا وسوف تتم زيادة الأعماق فى ميناء الإسكندرية لتصل إلى أكثر من 16 مترا فى المحطة متعددة الأغراض التى سيتم بناؤها على الأرصفة من 50 إلى 62.

وقد شكل رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لجنة فنية للإشراف والمتابعة لجميع مراحل تنفيذ المشروع، وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل العمل للتأكد من أن الأعمال تسير وفقا للمواصفات القياسية العالمية.

يشار إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية أطلقت عددا من المشروعات الاستراتيجية لتنمية وتطوير الميناء ووضعه على الخريطة التجارية والسياحية العالمية خلال السنوات المقبلة، وذلك فى خطة استراتيجية حتى عام 2035.

ومن أهم هذه المشروعات: أعمال التكريك التى تمت على المجرى الملاحى الخارجى للميناء، أعمال التكريك الممر الداخلى للوصول لعمق 15 مترا لاستقبال السفن العملاقة، مشروع الجراج متعدد الطوابق، إنشاء محور كوبرى الدخيلة، الوصلة التى تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى، مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية.