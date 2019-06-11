شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات الغرف التجارية السبت.. وإغلاق باب التنازل عن الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اغلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات الغرف التجارية، أمس، وفقا للجنة الجداول المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة، بعد أن حسمت محكمة القضاء الإدارى موقفها من 10 طعون لمرشحى الغرف التجارية، برفض الشق المستعجل لكل الطعون مع إحالتها للمفوضين.

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ومن المقرر أن تجرى الانتخابات فى موعدها السبت المقبل فى 21 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية.

وفاز بالتزكية 6 غرف تجارية حتى الآن من بينها القليوبية، الأقصر، الفيوم، البحيرة، فيما توقعت مصادر مطلعة أن تلحق غرفة الإسكندرية بهم والمرشح على رئاستها أحمد الوكيل وقائمته، بينما لم يعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية قائمته أو برنامجه الانتخابى حتى الآن، معتمدا على إنجازاته التى تحققت خلال دورته السابقة. وذكرت المصادر أن العربى عقد اجتماعا موسعًا للشعب التجارية والتجار بما فيهم قائمة إيهاب سعيد المرشح لانتخابات الغرف. وأضافت: «لم يتبق غير طعن ستنظره محكمة القضاء الإدارى يوم 13 يونيو الجارى، والمقام من مرشحى غرفة الدقهلية التجارية ضد قرار وزير التجارة والصناعة فيما يخص التفويض، وضد وجود متوفين بالجداول الانتخابية، وهوما يشوب الانتخابات، ويخالف قانون الغرف التجارية وتعديلاته». ونفى عمرو أبوالعيون، رئيس غرفة أسيوط التجارية، فى الدورة المنتهية ما تردد عن حسم الانتخابات بالتزكية، وقال لـ«المصرى اليوم»: «العملية الانتخابية ستجرى فى موعدها السبت المقبل»، لافتاً إلى أن قائمته المكونة من 8 مرشحين، فضلا عن 2 مرشحين مستقلين ستخوض الانتخابات.

على صعيد متصل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق برفض الدعوى رقم 46606 المُقامة من عبدالله نصر غراب وهشام الدجوى وياسر فتحى سمير، والتى طالبت بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 351 لسنة 2019 والخاص بدعوة الجمعيات العمومية للغرف التجارية لإجراء انتخابات مجالس إداراتها فيما تضمنه بغرفة الجيزة التجارية. واستندت الدعوى القضائية إلى تحديد العملية الانتخابية بالغرفة التجارية بالجيزة بـ3 مقار انتخابية وهى مقر الغرفة الرئيسى بميدان الجيزة ومقر الغرفة بمدينة السادس من أكتوبر ومقر الغرفة بمركز البدرشين، مطالبة بإقامة الانتخابات بمركز مُجمع واحد فقط وهو نادى الجيزة الرياضى، فضلاً عن وجود بعض الخلل بجداول الجمعية العمومية للغرفة البالغ عددها 52 ألف تاجر مُسدد لاشتراكات الغرفة. فى سياق متصل، قضت ذات الدائرة فى القضية رقم 460604، بإلغاء قرار رئيس لجنة جداول الانتخابات باستبعاد المُرشح محمد عبدالعزيز إمبابى، سكرتير الغرفة بالدورة المنتهية من جداول المُرشحين وبذلك يستقر عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة على 29 مرشحاً.