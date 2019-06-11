شكرا لقرائتكم خبر عن القمامة تحاصر مدارس الإسكندرية.. ومزاد لبيع 200 طن أخشاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عن مخاطبة الأجهزة المعنية بالمديرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لمخاطبة الأحياء والجهات المعنية بسرعة رفع صناديق القمامة الموجودة بجوار مدارس الإدارات التعليمية، خاصة المنتزه وغرب والعجمى وبرج العرب والجمرك، حفاظا على أرواح الطلاب والصحة العامة.

وقال «العجمى»، فى تصريحات لـ«اسكندرية اليوم»– لن نسكت على هذا الوضع البيئى السيئ، خاصة أن تراكم القمامة يصيب الأطفال بالأمراض نتيجة تجمع البعوض، مطالبا بسرعة التدخل من جانب المحافظ للتنبية على شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برفع القمامة.

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وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية تجرى مزادا علنيا لبيع رواكد الأخشاب فى المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، التى تقدر بنحو 200 طن أخشاب، لافتا إلى تجميعها فى أحد الأفنية الخاصة بمنطقة العامرية تمهيدا لبيعها، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون تحصل الهيئة العامة للخدمات الحكومية على 10% من قيمة البيع، مع تحويل الـ90% المتبقية إلى خزانة الدولة.

وأوضح « العجمى»، أنه فيما يتعلق بمدارس التعليم المجتمعى، والمستهدف منها جذب المتسربين من التعليم، أن الإسكندرية فيها 30 فصلا للتعليم المجتمعى ويتم تقديم الحوافز المادية والعينية لهم لجذبهم إلى التعليم.

وأكد المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، تقدمه بمذكرة رسمية إلى محافظ الإسكندرية، بشأن انتشار صناديق القمامة الكبيرة (كونتينر) فى شارع محرم بك الرئيسى، خاصة أمام المدارس ومحطة السكك الحديدية، ما أدى إلى تضرر أهالى شارع محرم بك وطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، ما يؤثر على الصحة العامة للطلاب والأهالى والتلوث البيئى.

وأشار «الحريرى» فى طلبه، إلى الانتشار العشوائى فى شارع محرم بك لأكشاك أمان، أمام محطة السكك الحديدية، والمدارس وبجوار صناديق القمامة، حيث يوجد عدد 4 أكشاك تحمل اسم (أمان) تبيع نفس اللحوم فى شارع محرم بك الرئيسى، ما أدى إلى تلوث البيئة وانتشار الكلاب والقطط الضالة.