شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استادات بطولة أمم أفريقيا 2019 على غرار أفضل ملاعب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "ستاد إفريقيا" مشاهد من التجهيزات النهائية للاستادات المضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

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وكشف الفيديو المذاع عبر فضائية "ON Sport"، التجهيزات النهائية لاستاد الدفاع الجوى، ملعب المجموعة الثالثة "اسنغال –الجزائر – كينيا- تنزانيا"، بالإضافة إلى ستاد القاهرة، ملعب المجموعة الأولى "مصر – زيمبابوى- الكونغو الديمقراطية- أوغندا".

كما عرض الفيديو التجهزيات النهائية لاستاد الإسكندرية، ملعب المجموعة الثانية "نيجيريا- غينيا – مدغشقر – بوروندى"، وستاد السلام، ملعب المجموعة الرابعة "المغرب –كوت ديفوار- جنوب إفريقيا- ناميبيا"، واستاد الإسماعيلية، ملعب المجموعة السادسة "الكاميرون- غانا- بنين – غينيا بيساو"، واستاد السويس، ملعب المجموعة الخامسة "تونس – مالى –موريتانيا-أنجولا".

وتستعد مصر لاستقبال أكبر المحافل الكروية على مستوى القارة الإفريقية، بانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 على الملاعب المصرية، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.