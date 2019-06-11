شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه تم التوجيه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة الكيانات التعليمية الوهمية، التى تدعى منح شهادات معتمدة حفاظًا على مصالح الطلاب، مشيرا إلى أن هذه الشهادات تكون غير معتمدة وغير معترف بها.
وطالب عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن طلاب الثانوية العامة وغيرها من الشهادات المعادلة فى مصر وأولياء أمورهم بتوخى الحذر عند التعامل مع أى كيانات وهمية والتأكد من اعتمادها من خلال القائمة المعلنة والمعترف بها على موقع المجلس الأعلى للجامعات والوزارة.
وأشار عطا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تتقدم بالإجراءات القانونية اللازمة للتصدى لمثل هذه الكيانات التعليمية الوهمية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة ووزارة الداخلية؛ لإغلاق هذه الأماكن.
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