شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقيم اليوم ندوة للرأى عن مفهوم عهد الأمان بالعصر الحاضر فى السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف، ندوة للرأى بعنوان مفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر بمسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- اليوم الثلاثاء. Advertisements وتدور الندوة بين صلاتى المغرب والعشاء وتناقش مفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر، بمشاركة اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والدكتور أيمن أبو عمر مدير عام الإرشاد الديني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تقيم اليوم ندوة للرأى عن مفهوم عهد الأمان بالعصر الحاضر فى السيدة نفيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.