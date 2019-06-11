الحكم في دعوى زيادة نفقة نجل الفنان طارق الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ، ضد أبيه لزيادة مبلغ النفقة الشهرية.

كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد أبيه، طالبه بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 جنيه مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الإبن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريًا، حيث أن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه شهريًا، وذلك حسب تحريات المباحث.