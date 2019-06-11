- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في وزارة الصحة، أمس الاثنين، الطبيبة "مارجريت نبيل حنا"، استشاري التخدير بمستشفى الساحل التعليمي، والتي وافتها المنية وهي تؤدي عملها داخل غرف العمليات.
وقالت الهيئة في بيان اليوم: "فاضت روحها وجسدها الطاهر مبلل بعرق الكد والعمل، وكانت تخفف الآلام عن المألومين والمرضي".
ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، من كنيسة مار مرقس في شبرا.
وقال مصدر بالمستشفى، إن الطبيبة توفيت ظهر الاثنين، عندما كانت تتعامل مع حالة لتخديرها لإجراء عملية جراحية، ثم سقطت متوفية في الحال بشكل مفاجئ.
كانت هذه تفاصيل خبر "بشكل مفاجئ".. وفاة طبيبة أثناء عملها داخل غرفة العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.