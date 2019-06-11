متحدث البرلمان: اهتمام الرئيس السيسي ببطولة كأس الأمم الإفريقية ضمان نجاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعرب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، عن ثقته التامة في قدرة ونجاح مصر على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية في ضوء الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحدث الكبير.

وأشاد حسب الله في بيان صحفي، بالاجتماع الذي عقده الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأكد حسب الله أهمية توجيه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات ذات الصلة قبل انطلاق البطولة لضمان خروجها بالصورة المثلى، فضلاً عن حسن إدارة جوانبها الاقتصادية وعوائدها السياحية والتسويقية والإعلامية.​