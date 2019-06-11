أخبار مصر | تفاصيل مثيرة بشأن حرارة اليوم.. اعرف حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مثيرة بشأن حرارة اليوم.. اعرف حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 37

شبين الكوم 23 36

طنطا 23 36

دمنهور 21 34

الإسكندرية 22 29

بلطيم 21 29

مطروح 21 27

السلوم 20 30

سيوة 21 38

بورسعيد 23 30

دمياط 22 29

الزقازيق 22 37

الاسماعيلية 22 37

السويس 23 36

العريش 19 36

رفح 20 35

رأس سدر 23 38

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نخل 17 37

نويبع 26 35

طابا 22 35

كاترين 16 32

الطور 25 35

شرم الشيخ 25 37

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 38

المنيا 23 38

أسيوط 24 38

سوهاج 24 39

قنا 25 39

الأقصر 25 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 20 41

شلاتين 24 36

ابو رماد 25 35

حلايب 25 34

رأس حدربة 26 33