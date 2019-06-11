مصر | القاهرة × 24 ساعة: "جريمة قتل بشعة.. وفتاة تروي تفاصيل هتك عرضها على يد عاطلين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة × 24 ساعة: "جريمة قتل بشعة.. وفتاة تروي تفاصيل هتك عرضها على يد عاطلين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مديرية أمن القاهرة أمس الاثنين بأحداث مروعة، حيث تعددت الجرائم ما بين إحراق وقتل وطعن، ففي البساتين طعن سائق بطعن طليقته وأخر بطعن والدته وتشابهت الأسباب التي اجتمع فيها المال، وتم إخطار اللواء محمد منصور بجميع الجرائم التى حدثت اليوم، وتولت النيابة التحقيقات.

- طعن سائق لطليقته والسبب "إيصال أمانة"

قام سائق بطعن طليقته بالبساتين حيث أصابها بقطع بالرقبه وطعنه فى الصدر أودعت على إثرها الى المستشفى فى حاله خطره، وبعد القاء القبض على المتهم أعترف أمام رجال المباحث أنه قام بفعلته أوضح أمام رجال المباحث، أنه قام بذلك من أجل جود خلافات عائلية سابقة بينهم قام على أثرها بتطليق زوجته، والتى قامت بالاستيلاء على (43) إيصال أمانة) مزيلة بتوقيع الثانى "على بياض" سبق وأن قام بتوقيعها كقيمة أقساط شراء سيارة ميكروباص، وقيامها باستخدام أحد تلك الإيصالات فى رفع دعوى قضائية ضده، وفور علمه توجه لمسكنها لمعاتبتها، وطالبها برد باقى الإيصالات فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتها المشار إليها.

حرق شاب وقتله داخل سيارته بسبب مشادة كلامية في الشروق

بدأت الواقعة عندما ذهبت زوجة المجنى عليه لتحرير محضر تغيب بقسم شرطة الشروق،أوضحت خلاله أن زوجها البالغ من العمر 30 عاما خرج ليعمل على سيارته الميكروباص، ولم يعد وبسؤالها عن وجود خلافات بينه وبين أشخاص، أوضحت أنها تتهم ميكانيكى وشقيقه أنهم وراء تغيب زوجها، وذلك لأنهم قاموا بمعاكستها ومحاولة التحرش بها، مما دفع الزوج الى إحداث مشاجرة معهم، وقام بالذهاب الى والدهما والذى أجبرهما على الإعتذار لزوجة المجنى عليه، مما أثار حفيظة الجناه، فأصروا على الانتقام المجنى عليه وطعنوه طعنات نافذه بالصدر وقاموا بتقييده ووضعه داخل سيارته وإحراقه ليقوموا بإخفاء معالم الجريمه، وقامت مباحث الشروق بالقاء القبض عليهم ومناقشتهم فى ماهو منسوب اليهم وأعترفوا بإرتكابهم الحادث وتم عرضهم على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

قاموا باقتيادها بعصاه إلى مبنى مهجور وتناوبوا اغتصابها في بدر

وانهارت الشابة عبير البالغه من العمر 20 عامًا أمام رجال المباحث وهي تروي واقعة اغتصابها على يد عاطلين قاموا بالتحرش بها ومن ثم أجبروها الى الذهاب معهم عن طريق عصا خبية إلى مبنى قيد تحت الإنشاء وتناوبوا اغتصابها بالتتابع حتى قاموا بهتك عرضها، وتركوها في حالة إعياء شديد وأصيبت إثره بنوبة نفسية حادة، وأمرت النيابة فيما بعد عرض الفتاة على الطب الشرعي لإثبات فقد عذريتها وتم حبس الجناة 4 أيام على ذمة التحقيق.

القبض على عاطل لسرقته شقة صاحب ورشة "ألوميتال" بحلوان

قام عاطل بسرقة صاحب ورشه الوميتال بحلوان عن طريق الصعود من النافذه ونجحت قوات الأمن فى القاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل إلى الشقة بأسلوب (التسلق والدخول من الشباك) والاستيلاء على المسروقات، وإضرام النيران بالشقة باستخدام "قداحة" كانت بحوزته فى محاوله لإخفاء معالم جريمته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بجوار مسكنه، وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المسروقات واتهمه بارتكاب الواقعة.

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القبض على تاجر بحيازته 60 طربة حشيش بشبرا

وتمكنت مباحث القاهرة بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات والأمن العام، من إلقاء القبض على تاجر للمواد المخدرة أثناء استقلاله سيارة ملاكي، بدائرة قسم أول شبرا مصر، وبتفتيشه عثر بحوزتهم على 60 طربة حشيش بوزن 67 كيلو جرام، ومبلغ مالي 60 ألف جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على سارق شقة بعد إحراقها في حلوان

القت مباحث حلوان القبض على سارق لإحدى الشقق المنزلية بحلوان بعد أن قام بإضرام النيران بها

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات بكفر العلو دائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ملك صاحب ورشة ألوميتال نتج عنه إحتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق، وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة.

"مريض نفسي" يطعن والدته في البساتين

أصيب أهالى منطقة البساتين مساء أمس بحالة من الهلع عندما سمع أحدهم صوت إستغاثة لسيدة تبلغ 50 عام بعد أن قام نجلها بتسديد عدة طعنات أصيبت على اثرها بجروح بالغه وتم نقلها الى المستشفى لمحاولة إسعافها، وبالقاء القبض على نجل الضحيه ومناقشته أعترف أمام رجال المباحث أنه قام بمحاولة قتل والدته بسبب خلافات مادية، حيث قامت مشاده كلاميه بينهم، حاول فيها أن يقوم بإسكاتها، مما دفعه الى تسديد الطعنات لها، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة بجميع الوقائع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.