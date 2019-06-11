مصر | بعد طعنه والدته.. تحريات المباحث تفجر مفاجأة مدوية بشأن منفذ الجريمة البشعة

وتعود الواقعة عندما تلقى كلآ من النقيب أحمد مختار والنقيب أحمد مصلح معاونى مباحث قسم البساتين، بلاغ من الأهالى يفيد بمحاولة شاب يدعى "أحمد.م" 27 عامًا قتل والدته عن طريق طعنها عدة طعنات كادت أن تنهى بحياتها، وتم نقلها الى المستشفى نظرآ لحالتها لتلقي العلاج اللازم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الحادث وادعى في بداية المناقشة أنه قام بذلك نظرًا لظروف مادية بينه وبين والدته، وحال نشوب مشادة كلامية بينهما، حاول أن يكبح جماحها فسدد عدة طعنات لها وحاول الانتحار، وتم إخطار اللواء محمد منصور بالواقعة، وتحرر محضر بذلك.