شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الأكاديمية المهنية لتدريب وترقية المعلمين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التربية بجامعة الإسكندرية افتتاح أول مقر للأكاديمية المهنية للمعلمين على مستوى الجامعات المصرية، لتدريب المعلمين وترقيتهم، مشيرًا إلى بدء العمل به خلال الأسبوع الحالى، وكشف عن تدريب 5200 طالب وطالبة على التوعية بظاهرة الطلاق المبكر، عبر مبادرة «مودة».

وأوضح الدكتور أنور فراج، عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية- فى تصريحات لـ«إسكندرية اليوم»- أنه بموجب تدشين المقر الجديد للأكاديمية تصبح كلية التربية بجامعة الإسكندرية الجهة الحكومية الوحيدة، على مستوى الجمهورية، المنوط بها تدريب وترقية المعلمين، وتعد بمثابة ترجمة حقيقة للبروتوكول الموقع بين الأكاديمية والكلية.

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وأشار عميد الكلية إلى أن مدة البروتوكول 5 سنوات، بناءً على طلب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتصبح الكلية مسؤولة عن تدريب المعلمين وتطوير منظومة الترقى فى الوزارة، لافتا إلى أن الأكاديمية صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2008، الخاص بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد إختصاصاتها وتعمل بالتعاون مع كليات التربية، على أن تتولى الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها فى المادة رقم 74 من هذا القانون.

وأكد أن البروتوكول فى إطار حرص الأكاديمية على الشراكة مع مؤسسات تسهم فى خدمة العملية التعليمية والتربوية، لرفع المستوى العلمى والمهنى للعاملين فى مجال التربية والتعليم، من خلال تنظيم دورات تدريبية للمعلمين، وتعريفهم بالاتجاهات التربوية الحديثة، وتطبيقها فى مجال العمل الميدانى لتطوير الفكر التربوى، كما يتضمن البروتوكول كل ما يخص متطلبات منح شهادة الصلاحية لشغل وظائف القيادة والتوجيه الفنى، وإعداد المدربين وتنمية مهارات العرض والتقديم، وبرامج التنمية المهنية للمعلمين.

وفى سياق آخر، أعلن عميد كلية التربية، تدشين أعمال المرحلة الأولى لمشروع «مودة»، وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة، من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج، مشيرا إلى تدريب ٧٥ عضوا من هيئة التدريس قاموا بدورهم بتدريب ٥٢٠٠ طالب وطالبة، عن طريق عقد دورات إرشادية وتعليمة، للحد من ارتفاع ظاهرة الطلاق المبكر.