شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للتعبئة والإحصاء»: الخضروات تقود التضخم للارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم الشهرى سجل خلال مايو الماضى زيادة بنسبة 1% مقارنة بإبريل من نفس العام، فيما ارتفع التضخم السنوى إلى 13.2% خلال نفس الشهر، مقابل 11.5% قبل ذلك. وأرجع الجهاز، فى بيان أمس، أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات (14.2%) ليساهم بنحو 0.79 فى معدل التغير السنوى، وتأتى التغيرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (35.8%)، إذ زادت الطماطم 35.6%، والبصل 53.2%، والبطاطس 62.2%، بالإضافة إلى مجموعة الحبوب بزيادة 11.3% لتساهم بمقدار 0.94 فى معدل التغير السنوى، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة 10.3%، ومجموعة الأرز 12.7%، ومجموعة المكرونة 9.8%.

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وأشار البيان إلى ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة 29.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن 3.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 12.4%، بينما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 9.8%، وقسم الملابس والأحذية 8.6%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 15.3%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 4.4%، وقسم النقل والمواصلات 29.6%، وقسم الثقافة والترفيه 8.2%.

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، لـ«المصرى اليوم»، إن ارتفاع الأسعار «موسمى» بسبب شهر رمضان وعيد الفطر، متوقعًا استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، لافتًا أنه من المتوقع تأجيل زيادة أسعار المحروقات إلى سبتمبر المقبل، خاصة بعد ارتفاع التضخم مؤخرًا، وبدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل.

وطالب «النحاس» الأجهزة الرقابية بضرورة القيام بعملها فى ضبط الأسواق، خاصة أن هناك حالة من فوضى التسعير فى كل القطاعات، محذرًا من خطورة هذا الأمر حال استمراره.