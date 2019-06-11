شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب شريف مدكور: «أزلنا الورم بالكامل.. ويخضع الآن للكيماوي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طمأن أحمد عبدالعزيز، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، متابعيه على حالته الصحية، مؤكدًا إزالة الورم السرطاني بالكامل، معقبًا: «شريف حالته كويسة».
قال في برنامج «مساء دي إم سي»، مساء الاثنين: «شريف يخضع حاليًّا للعلاج الكيماوي، وهذا لا يعني أن هناك بقايا مرض، فالورم السرطاني أزيل بالكامل».
تابع: «سيتم تحليل الورم، وهناك حالات تحتاج إلى علاج كيماوي، وحالات أخرى لا تحتاج، وفي الغالب يحصل المريض على علاج كيماوي بعد إزالة الورم».
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