شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي: «اكبروا شوية.. مصر لن تسقط بارتفاع أسعار الليمون» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك أناسا يتحدثون عن الاقتصاد المصري بغرض التخريب، مثل الإخواني يحيى حامد الذي يقول إن «مصر على مقربة من الإفلاس».

أضاف في برنامجه على قناة «ten»، مساء الاثنين، أن «حامد» قال قبل ذلك إن الدولار سيصل إلى 50 جنيها، منتقدًا في الوقت نفسه الاهتمام بارتفاع أسعار الليمون.

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تابع: «فيه كتاب عاملين مقالات بيعلقوا فيها على ارتفاع سعر الليمون، ليمون إيه وبامية إيه يا عم الله يخيبك، اقتصادات الدول لا تقيّم بالليمون، هذه فوضى منهكة».

أردف: «يا سيدي بـ200 أو بـ300 جنيه، دا بيحصل في كل مكان في العالم (..) اكبروا بقى شوية، واعقلوا شوية (..) مصر لن تسقط بارتفاع أسعار الليمون».

وتشهد الأسواق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الليمون، وبلغ سعر الكيلوجرام الواحد 100 جنيه في بعض الأسواق.