شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نص خطبة الجمعة المقبلة.. تترجم بـ17 لغة وللإشارة للصم والبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتناول خطبة الجمعة المقبلة، موضوع شهادة النبى (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه وبيان فضلهم، والدروس المستفادة من ذلك"، والتى تترجم لـ17 لغة مضافا إليها لغة الإشارة للصم والبكم والصوتية للدعاة المكفوفين.

ومن جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضبط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

للإطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا.