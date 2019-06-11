شكرا لقرائتكم خبر عن "التغذية" ينصح طلاب الثانوية العامة بإفطار يحتوى على الجلوكوز لتنشيط المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة على ضرورة تناول طلاب الثانوية العامة لوجبة الإفطار قبل النزول للامتحانات لضمان وجود تغذية سليمة لخلايا المخ من خلال الجلوكوز الذى يساهم فى تنشيط الذاكرة، وقدرتها الاستيعابية والتذكرية للمواد العلمية.

وقال المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة إن الإفطار لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع الامتحانات يحمى الطالب من الإصابة بالخمول والنوم طوال فترة الامتحان، مؤكدا أن الوجبة يشترط أن تكون خفيفة غنية بالبروتين مع فيتامين سى.

وأوضح معهد التغذية أن الحرص على الغذاء المتوازن مهم ويجب تناول الفواكه والخضراوات كوجبات بينية بين الوجبات الرئيسية لمد خلايا المخ بالتغذية المطلوبة.