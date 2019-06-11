شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تحرك مصر لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" بصالة مزادات إنجليزية فى لندن، من خلال السفارة المصرية فى لندن، بعد التواصل مع وزارة الخارجية المصرية.

وقال وزيرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن مصر تتحدى القائمين على المزاد، لإثبات خروج هذه القطعة الأثرية من مصر عبر قنوات شرعية من خلال مستندات رسمية، متوعدا بقوله: "سنوقف هذا المزاد، وسنطالب باسترداد هذه القطعة فورا".

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الأنباء التى خرجت حول خروج هذه القطعة الأثرية من معبد الكرنك غير مؤكدة، ولكن من المحتمل خروجها من نفس المعبد فى حقبة الستينيات أو السبعينيات، مبينا "هذه القطعة قد يكون خرجت من مبعد الكرنك أو أحد المعابد الأخرى، ولكن مما لا شك فيه أنها قطعة آثار مصرية، وسنستردها".