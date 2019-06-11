ربة منزل تقيد طفلتيها وتدعي تعرضها للسرقة: صرفت الفلوس في علاج بنتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، لغز اقتحام مجهولين لمسكن ربة منزل وسرقة مبلغ مالي، بعد تقييد طفلتيها والاعتداء عليها بالضرب، وتبين أنها تخفت في نقاب وقيدت ابنتيها بالشريط اللاصق لإيهامهما بصحة الواقعة وأحدثت إصابة نفسها بالرأس.

تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه (بمديرية أمن الإسكندرية)، بلاغًا من (ربة منزل، 39 سنة، مقيمة بدائرة القسم) بأنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بقيام شخصان مجهولان (متخفيان في زي نسائي "نقاب") بطرق باب الشقة، وحال قيامها بفتح الباب تعديا عليها بالضرب بعصا فأصاباها بجرح بالجبهة، ثم قاما بإيثاقها وكريمتيها (11 و7 سنوات) باستخدام شريط لاصق، وسرقة مبلغ 360 ألف جنيه من داخل إحدى الغرف ولاذا بالفرا.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أسفرت جهوده إلى قيام المبلغة باختلاق الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وقررت بأن زوجها كان يحتفظ بالمبلغ المالي المُشار إليه داخل مسكنهما، ونظراً لمرض ابنتها، وعدم قيامه بالإنفاق عليها قامت بإنفاق المبلغ على علاج إبنتها ومتطلباتها الشخصية خلال الـ 4 سنوات الماضية، ولدى مطالبة زوجها لها بالمبلغ المالي لشراء إحدى الشقق، افتعلت واقعة سرقة المبلغ المالي، حيث قامت بارتداء "النقاب" وقيدت ابنتيها بالشريط اللاصق لإيهامهما بصحة الواقعة وأحدثت إصابة نفسها بالرأس، وعقب ذلك قامت بالإبلاغ على خلاف الحقيقة ، وأرشدت عن الملابس المستخدمة والشريط اللاصق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.