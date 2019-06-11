"التعليم العالي" تنعي 3 طلاب مصريين بالجامعات الروسية لقوا مصرعهم غرقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفاة 3 طلاب من الدارسين بالجامعات الروسية الذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث غرق مساء أمس وهم: الطالب أحمد صابر السيد غالي (مواليد دمياط)، والطالب عبدالرحمن جمال طه أحمد (مواليد المنيا)، والطالب كيرلس ولسن وليم محبوب (مواليد سوهاج) .

وتواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء الاثنين، مع سفير مصر بروسيا، كما أجرت الدكتورة كاميليا صبحى رئيس قطاع العلاقات الثقافية بالوزارة اتصالا بالقنصل المصري هناك، والذين أفادوا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية في روسيا، لمتابعة إجراءات التحقيق واستخراج شهادات الوفاة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين للقاهرة.

كما أفادت الاتصالات بمسئولي السفارة المصرية بأنه جار خلال الساعات القادمة الاتصال بأولياء أمور هؤلاء الطلاب لاستلام الجثامين بالقاهرة في المواعيد التي ستحدد لاحقا عقب إنهاء كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

ونعت الوزارة أبنائها الطلاب داعية لهم بالرحمة والمغفرة وتدعو لذويهم بالصبر والسلوان.