أخبار مصر | حزب الحرية المصري يرفض الحرب التجارية الأمريكية ضد الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يرفض الحرب التجارية الأمريكية ضد الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الحرية المصري رفضه وبشكل قاطع للحرب التجارية التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العديد من الدول بما فيها الصين، وذلك منذ العام الماضي.

وقال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب إن قيام امريكا بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي هو امر غير مبرر، معلنا رفضه للتهديد الامريكى بفرض 25% من الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي أيضًا.

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وقال "حسب الله" في بيانه له باسم حزب الحرية المصري إن الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين هي الأكبر من نوعها في التاريخ الاقتصادي، وتمثّل التنمّر التجاري النموذجي، وستضرّ بسلسلة الصناعة وسلسلة القيمة العالمية، وتعرقل وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وتؤدي إلى اضطراب السوق العالمية، وتلقي بظلالها على عدد متزايد من الشركات المتعدّدة الجنسيات والشركات العادية والمستهلكين الأبرياء، ولن تخدم بل ستضرّ بمصالح الشركات الأمريكية والشعب الأمريكي، مؤكدًا ضرورة مساندة المجتمع الدولى لدولة الصين الشقيقة حتى تكون هناك تجارة عالمية متوازنة وبما يمكن من تنمية الاقتصاد العالمى وحتى لاتكون هناك تجارة عالمية احادية تتحكم فيها الولايات المتحدة الامريكية وحدها وبما يمكنها من احتكار التجارة والأسواق العالمية ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية والتقدير للموقف الصينى الواضح والحاسم بشأن هذا الملف وتأكيدها إن الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها ليست خائفة من خوض هذه الحرب، إذا أضرم شخص ما نيران الحرب عند بابنا، فمن المؤكّد أننا سنقاتل حتى النهاية وان الجانب الصينى لن لأي ضغط خارجي، ولديه العزم والقدرة على الدفاع عن حقوقه المشروعة وإن ما إتّخذه الجانب الصيني من التدابير المضادة اللازمة لا تهدف إلى الدفاع عن حقوقه المشروعة فحسب، بل إلى حماية التعددية ونظام التجارة الحرة أيضا.

وأعلن تأييده التام لتأكيد الصين أن فرض الرسوم الجمركية الإضافية لن يحل أي مشكلة وشن الحرب التجارية سيضرّ بالآخرين وبنفسه في آن واحد وان الصين تأمل من الجانب الأمريكي أن يعمل معها للتوصّل إلى الاتفاقية القائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك على أساس الاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة والإيفاء بالوعود.

يتمتّع الاقتصاد الصيني بصلابة قوية، ولدينا ثقة تامة بأننا قادرون على الصمود أمام المخاطر والصدمات الخارجية أي كانت وأن الإجراءات الحمائية الأمريكية ستترك بعض التداعيات على الصين، غير أن الصين قادرة تماما على التغلّب عليها. وتمتلك الصين منظومة الصناعات المتكاملة، والقدرة الابتكارية العلمية والتكنولوجية المتنامية، وأكبر فئات الدخل المتوسط في العالم، وسوق الاستهلاك والاستثمار الهائلة ولدينا ثقة تامة بآفاق الاقتصاد الصيني، وسنمضي قدما بالإصلاح والانفتاح وبالتنمية الاقتصادية عالية الجودة بثبات على إيقاعنا وخطواتنا، وحسب جدولنا الزمني وخارطة طريقنا بالذات، بما يجعل الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستقرّة ومستمرّة وطالب الدكتور صلاح حسب الله من الولايات المتحدة الامريكية التراجع الفورى عن سياساتها حتى لاتضر بالاقتصاد العالمى مناشدا جميع دول العالم الوقوف والتضامن مع الصين انتصارا للشرعية الدولية ولمبادئ العدالة فى التجارة العالمية.