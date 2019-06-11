مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل مثيرة بشأن واقعة تصدعات "منازل أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل مثيرة بشأن واقعة تصدعات "منازل أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الخليج 365" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالي.

1- تأجيل محاكمة 102 متهمًا في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

2- إحالة عامل معادن للمحاكمة الجنائية لقتل شقيقه بالدرب الأحمر

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، خراط معادن، متهم بقتل شقيقه خلال تشاجرهم في حارة «أسعد» بمنطقة الدرب الأحمر، إلى للمحاكمة الجنائية لنظر محاكمته.

3- إحباط ترويج 20 ألف قطعة شيكولاته مجهولة المصدر في أكتوبر

مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص بمدينة 6 اكتوبر، بإنتاج وتصنيع حلوي الأطفال وشيكولاتات من خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك البشري، ومنتهية الصلاحية.

4- مباحث الآداب تضبط مُدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس

أمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، بحبس مُدرسة، بالقليوبية وتدعى"د.ك"، بتهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي.

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5- النيابة ترسل عينات من لحوم ودواجن فاسدة مضبوطة في البساتين للمعمل الجنائي

قررت نيابة البساتين إرسال عينة من 300 كيلو دواجن ولحوم فاسدة مجهولة المصدر، عثر عليها داخل ثلاجة غير مرخصة، للمعمل الجنائي لإعداد تقرير بحالتها.

6-"كانوا بينقبوا عن الآثار".. "أمن الجيزة" يكشف عن سبب حدوث تصدعات بمنازل في أوسيم

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على أشخاص لاتهامهم بالحفر تنقيبا عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية الزيدية، دائرة مركز شرطة أوسيم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

7- بقصد "التعاطي".. سقوط عاطل بحوزته كمية من "الفودو" بشبرا مصر

وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للمقدم سامح العربي رئيس مباحث قسم شبرا أول، أنه أثناء تفقد الدورية الأمنية التابعة لدائرة قسم شبرا لعدد من الشوارع التابعة لدائرة القسم

8- "منعته من رؤية أبنائه فطعنها في رقبتها".. النيابة تستعلم عن حالة سيدة البساتين

كما طالبت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقولهم في الواقعة.

9- تفاصيل حكم "النقض" بتأييد المؤبد والمشدد والسجن للمتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 309 متهمين بأحداث مسجد الفتح وتأييد الأحكام.