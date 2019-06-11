مصر | "كانوا بينقبوا عن الآثار".. أمن الجيزة يكشف عن سبب حدوث تصدعات بمنازل في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانوا بينقبوا عن الآثار".. أمن الجيزة يكشف عن سبب حدوث تصدعات بمنازل في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على أشخاص لاتهامهم بالحفر تنقيبا عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية الزيدية، دائرة مركز شرطة أوسيم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقى المقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا مفاده بحدوث تصدعات وغرق مياه الصرف الصحي بعدد من المنازل بقرية الزيدية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث المركز، وتبين أن مالك المنزل محل الواقعة استعان بعدد من العمال للحفر أسفل المنزل، ماتسبب في حدوث تصدعات وشروخ للمنازل المجاورة، وتمكنت القوات من القبض عليهم والتحفظ على أدوات الحفر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.