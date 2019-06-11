شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى بُناة مصر لإعادة إعمار ليبيا والعراق 16 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنطلق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 14 رئيس اتحاد مقاولات أفريقي لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة. ويبحث ملتقى «بناة مصر» فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار ليبيا والعراق.

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