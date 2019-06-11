شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير»: وزعنا 13 ألف كرتونة رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مؤسسة مصر الخير فرع المنيا، عن تنفيذ عدد من أنشطة حملة إفطار صائم بالمحافظة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات على مستوى المحافظة، تحت رعاية اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والتي استهدفت خلالها إفطار 9000 صائم، بالإضافة إلى توزيع ١٣١٣٢ كرتونة الخير على الأسر الأكثر احتياجًا، ويتراوح وزنها من ١٢ إلى ٢٣ كيلو من المواد الغذائية الجافة، وكذلك توزيع زكاة الفطر لـ 8000 أسرة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.
وأشاد المحافظ بالأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً دعمه وتشجيعه لكافة الأنشطة التي من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء على المواطنين ورفع كاهل العناء عنهم، مشيدا بدور الجمعيات الخيرية وما تقدمه من فعاليات وأنشطة تستحق الثناء والتقدير.
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