شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان محور سمالوط وأعمال تطوير الطريق الصحراوي الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل العمل بمحور سمالوط، على النيل، وذلك ضمن جولته بمحافظة المنيا اليوم، يرافقه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، حيث يعد محور سمالوط أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة ويربط غرب المركز بشرقه مرورا بنهر النيل .

واطّلع الوزير والمحافظ على نسب تنفيذ المشروع، الذي يتكون من كوبري على النيل، وكوبري السكة الحديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علويا، 19 نفقا، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل.

من جانبه أكد المحافظ، أن محور سمالوط، هو المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

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وأضاف أن محور سمالوط، سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) والطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) مرورا بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة- أسوان) عند مدينة سمالوط، بطول إجمالي 24 كم وعرض 21 متر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بحيث يكون محورا حرا.

وشملت جولة وزير النقل بمحافظة المنيا زيارة تفقدية للطريق الصحراوي الغربي، ضمن مشروع تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، والذى يدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق.

ويشمل المشروع رفع كفاءة وتوسعة الطريق وإنشاء حارات خدمة للنقل بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل والشاحنات، و3 لباقي أنواع المركبات، وتبلغ المرحلة الاولى منه بطول ٢٣٠ كم (من القاهرة إلى المنيا ) من المخطط الانتهاء منها يونيو ٢٠٢٠ .

كما أن رصف الطريق الخاص بالشاحنات في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة بالخرسانة، لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، والأنفاق المخصصة للدوران تضم 4 حارات (2 حارة بكل اتجاه)، لتيسير مرور الشاحنات ومنع وتقليل نسبة الحوادث.